Gli ultimi 12 assurdi secondi della partita tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers

Nella notte tra giovedì e venerdì si è giocata la partita tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers del campionato di basket NBA. Quando mancavano 12 secondi alla fine, i Lakers stavano vincendo 115-110: è finita 119-117 per i Bulls, che sono riusciti a segnare tre canestri da tre punti, l’ultimo dei quali con un eccezionale tiro da centrocampo dell’australiano Josh Giddey.

Gli ultimi 12 secondi sono andati così: prima Patrick Williams ha segnato un canestro da tre punti dall’angolo, poi i Lakers hanno malamente perso la palla sulla rimessa dal fondo e Coby White ha segnato subito un altro canestro da tre, portando in vantaggio i Bulls 116 a 115. C’è stato un timeout e alla ripresa del gioco i Lakers hanno a loro volta segnato molto rapidamente un canestro da due punti, su penetrazione in area di Austin Reaves, tornando in vantaggio a poco più di tre secondi dalla fine della partita.

A quel punto si è continuato a giocare perché i Bulls avevano finito i timeout disponibili da chiamare (se l’avessero fatto, avrebbero avuto il vantaggio di ricominciare a giocare con una rimessa da metà campo, guadagnando un bel po’ di metri). Sulla rimessa da fondo la palla è arrivata a Giddey, che ha tirato da metà campo, segnando un notevole e per nulla scontato canestro da tre punti.

I Chicago Bulls sono noni nella Eastern Conference, uno dei due gironi in cui è divisa l’NBA, e possono ancora ambire a un posto nei play-in, il turno preliminare rispetto ai playoff; i Los Angeles Lakers, nonostante la sconfitta, sono quarti nella Western Conference e a meno di tracolli dovrebbero riuscire a qualificarsi direttamente ai playoff.