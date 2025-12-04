È uscito il trailer di Buen Camino, l’ultimo film di Checco Zalone, che uscirà nei cinema italiani a Natale (i due precedenti erano usciti sempre nelle feste, ma il primo gennaio). Nel film Zalone (nome d’arte di Luca Medici) interpreta un ricco erede che va alla ricerca della propria figlia adolescente (interpretata da Letizia Arnò) lungo il cammino di Santiago de Compostela, per provare a convincerla ad abbandonare il progetto di percorrerlo a piedi.

Buen Camino è il primo film di Zalone da Tolo Tolo, uscito nel 2020, di cui si era parlato a lungo soprattutto a causa del trailer deliberatamente ambiguo e che aveva ricevuto molte accuse di contenere stereotipi razzisti (il film poi era molto diverso). Prima di Tolo Tolo erano usciti Quo Vado? (2016), Sole a Catinelle (2013) e Che bella giornata (2011), che sono per distacco i film di maggiore incasso nella storia del cinema italiano. Come tutti gli altri film di Zalone (escluso Tolo Tolo), anche Buen Camino è scritto, diretto e montato insieme a Gennaro Nunziante, con cui il comico pugliese lavora da molti anni.

