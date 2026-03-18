Il primo gol di Edoardo Bove dopo l’arresto cardiaco, con il Watford

Martedì sera il calciatore italiano Edoardo Bove ha segnato il gol del 3-1 nella partita di Championship, la Serie B inglese, tra Watford e Wrexham. È stato il suo primo gol dal ritorno in campo dopo un arresto cardiaco avuto nel 2024, ed è stato quindi un gol per lui molto importante e significativo, festeggiato con grande enfasi da compagni e tifosi.

Nel dicembre del 2024 Bove, che ha 23 anni, aveva avuto un arresto cardiaco durante la partita tra Fiorentina (squadra per cui allora giocava) e Inter. Dopo una lunga riabilitazione, dallo scorso gennaio è tornato a giocare in Inghilterra, dove le regole consentono di giocare con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, cosa vietata invece in Italia.