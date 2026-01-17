Il calciatore Edoardo Bove, che non può più giocare in Italia, ha trovato un accordo col Watford, nella Serie B inglese

Il calciatore italiano 23enne Edoardo Bove, che nel dicembre del 2024 aveva avuto un malore cardiaco in campo durante Fiorentina-Inter e da allora era fermo, ha trovato un accordo col Watford, che gioca nella Serie B inglese. Lo scrivono diversi giornalisti esperti di calciomercato, fra cui Fabrizio Romano. Bove non può più giocare in Italia ad alti livelli: dopo il malore gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo il cui utilizzo è vietato nel calcio professionistico italiano.