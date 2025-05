Gli applausi e i cori dei tifosi della Roma per Edoardo Bove al termine di Roma-Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove non gioca dallo scorso dicembre, quando ebbe un malore in campo. Domenica sera però al termine della partita tra Roma e Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma è entrato in campo per salutare i suoi ex compagni e tifosi della Roma, dove giocava fino all’anno scorso: quando è entrato in campo c’è stato un enorme applauso, è andato sotto la curva e si è molto commosso per gli applausi e i cori che gli hanno fatto. La Curva Sud della Roma (il gruppo principale del tifo organizzato romanista) gli ha anche dedicato uno striscione.

Bove ha 22 anni e ha trascorso gran parte della sua pur breve carriera nella Roma. Entrò nei settori giovanili della squadra a 10 anni e ci rimase fino a esordire tra i professionisti nel 2021. Nell’estate del 2024 è stato dato in prestito per un anno alla Fiorentina. Dopo il malore, lo scorso 1 dicembre, era stato due settimane in ospedale e gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che rileva un eventuale battito cardiaco irregolare e può dare una scossa per far tornare il ritmo del battito su livelli normali. A differenza di altri campionati europei, in Italia i calciatori non possono giocare con un dispositivo di questo tipo nel corpo.