“Akanji: buttati a sinistra”

In queste ore sta circolando molto sui social network e sui siti una foto della borraccia di Jordan Pickford, il portiere della Nazionale inglese di calcio. Sabato l’Inghilterra ha giocato i quarti di finale degli Europei contro la Svizzera, finiti ai rigori. Sulla bottiglietta Pickford aveva incollato un foglietto con tutte le indicazioni su come provare a parare i rigori a seconda del giocatore avversario che avrebbe calciato, e sul lato da scegliere verso cui “tuffarsi”. Il particolare che ha attirato più attenzioni è il nome di Akanji affiancato alla scritta «dive left», cioè “buttati a sinistra”. Proprio il difensore svizzero Manuel Akanji, infatti, ha calciato il primo rigore per la sua squadra, a sinistra come da previsioni di Pickford: e Pickford si è buttato giusto, parandolo.

Alla fine i rigori sono finiti 5-3 per l’Inghilterra, perciò la parata su Akanji è stata decisiva. Sul foglietto c’erano anche altre indicazioni, per esempio di osservare il giocatore prima di reagire («Set – React»). Ma non è la prima volta che i portieri si fanno notare per questo genere di stratagemmi: era successo già in passato, per esempio con David de Gea del Manchester United, alle semifinali di FA Cup, la principale coppa nazionale inglese.