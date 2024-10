In Oregon la polizia ha fermato due persone con una borsa con scritto “sicuramente non una borsa piena di droga” che invece era proprio piena di droga

Gli agenti della polizia di Portland, nello stato americano dell’Oregon, hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna. È stato un oggetto in particolare ad attirare la loro attenzione, una borsa con una grande scritta: “sicuramente non una borsa piena di droga”. In realtà la borsa era davvero piena di droga: pillole di fentanyl, ossicodone e 230 grammi di metanfetamina. Lo stratagemma piuttosto ardito non è stato efficace. All’interno dell’auto, che poi è risultata rubata, sono state trovate diverse altre buste contenenti sostanze stupefacenti, una pistola carica, bilance e denaro in contanti.