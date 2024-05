Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken che canta “Rocking to the Free World” in un locale di Kiev, in Ucraina

Martedì sera il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si è esibito in un locale di Kiev, la capitale dell’Ucraina, cantando e suonando con la chitarra “Rocking to the Free World”, del cantautore statunitense Neil Young. Blinken è in Ucraina per una visita a sorpresa in cui ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui ha discusso dell’invio di nuove armi da parte degli Stati Uniti: la visita è stata organizzata poco dopo l’inizio di una nuova offensiva russa nel nord est del paese, una delle più grosse almeno da vari mesi a questa parte.

Blinken è salito sul palco del locale, il Barman Dictat, e insieme al gruppo punk ucraino 19.99 ha suonato e cantato “Rockin’ in the Free World“, “Fare rock in un mondo libero”. È un brano che Young scrisse nel 1989, poco prima della caduta del muro di Berlino, dopo l’annullamento di un progetto che aveva in programma di avviare in Russia. Secondo quanto raccontato a Rolling Stone dall’allora chitarrista di Young Frank Sampedro, la canzone sarebbe nata da un commento dello stesso Sampedro, che avrebbe commentato l’annullamento del progetto dicendo «Immagino che dovremo continuare a fare rock nel mondo libero».

Prima di iniziare a suonare e cantare, Blinken si è rivolto al pubblico parlando dell’invasione russa e della guerra, e ha detto: «I vostri soldati, i vostri cittadini, in particolare nel nord-est, a Kharkiv, stanno soffrendo tremendamente. Ma devono sapere, dovete sapere che gli Stati Uniti sono con voi, che gran parte del mondo è con voi e che stanno combattendo non solo per un’Ucraina libera, ma per il mondo libero. E anche il mondo libero è con voi».