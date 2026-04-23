«Bella quella bandiera, Inghilterra: è mica quella di Genova?»

L’azienda che produce birra Ceres, sponsor della squadra di calcio del Genoa, ha avviato una campagna pubblicitaria nel Regno Unito in cui sfrutta la leggenda secondo cui l’Inghilterra avrebbe un debito enorme con il comune di Genova per l’utilizzo della propria bandiera nazionale. La campagna si intitola The longest tab in history, cioè “il conto aperto più lungo della storia”. Sia il comune di Genova sia l’Inghilterra usano come simbolo una croce rossa su sfondo bianco chiamata “croce di San Giorgio” (e infatti la campagna è stata avviata nel giorno dedicato al santo, il 23 aprile).

Per la campagna sono stati affissi poster in giro per Londra, la capitale del Regno Unito, con vari slogan ironici del tipo “Bella bandiera, Inghilterra. È mica quella genovese?”, “Ghostare il debito con Genova per la bandiera: questa è una red flag” e “Avete 255 anni di arretrati per l’affitto della bandiera di Genova. Almeno offriteci da bere”. Per l’occasione sono state create anche magliette per i calciatori con gli slogan della campagna.

La leggenda su cui si basa l’iniziativa in realtà ha fondamenti storici molto incerti. Secondo la tradizione, il Regno Unito avrebbe pagato per secoli Genova per usare la sua bandiera sulle proprie navi: dato che Genova è stata a lungo una repubblica dedita alle attività marinare, usare la sua bandiera avrebbe reso le navi inglesi più temibili e spinto a desistere le navi nemiche che avessero voluto attaccarle. Sempre secondo la leggenda, i pagamenti si sarebbero fermati nel 1771, nonostante l’Inghilterra usi tuttora la bandiera di San Giorgio (che nel frattempo è entrata anche nella Union Jack, la bandiera del Regno Unito). Da qui la pretesa di 255 anni di arretrati.

Nel 2018 la tradizione del debito inglese con Genova era stata ripresa anche dall’allora sindaco della città, Marco Bucci, che aveva mandato un messaggio scherzoso alla regina Elisabetta II rivendicando gli arretrati. C’è un ulteriore collegamento fra la squadra del Genoa e l’Inghilterra: la società sportiva venne fondata nel 1893 da un gruppo di inglesi residenti in città.