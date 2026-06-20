Il video dello spintone a un commissario di pista per cui il pilota di MotoGP Marco Bezzecchi è stato squalificato

Sabato nel corso delle qualifiche per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP il pilota italiano Marco Bezzecchi è caduto, e mentre andava a recuperare la sua moto ha dato uno spintone a un commissario di pista: per questo motivo è stato squalificato dalla gara di domenica.

Bezzecchi, che corre con l’Aprilia ed è primo nella classifica del Mondiale, era caduto a due giri dalla fine della sprint race (la mini gara che si svolge durante le qualifiche). La sua moto era finita fuori pista sulla sabbia, e un commissario di pista aveva provato a rialzarla; a quel punto Bezzecchi è corso contro di lui e lo ha spintonato colpendolo al volto.

Non è chiaro perché lo abbia fatto: dalle immagini sembra che il commissario prenda la moto, ancora accesa, per la manopola dell’acceleratore; questo potrebbe aver fatto salire rapidamente i giri del motore, e per questo Bezzecchi potrebbe aver cercato di fermare il commissario.

Se nella gara di domenica il suo compagno di squadra Jorge Martín dovesse andare sul podio, lo sorpasserebbe in testa alla classifica del Mondiale.