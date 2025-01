La BBC ha pubblicato alcune fotografie di Banksy della fine degli anni Novanta, con il volto oscurato

Mercoledì BBC Radio Bristol, la stazione radio locale di BBC per le città di Bristol e Bath, in Inghilterra, ha trasmesso un programma in cui è stato intervistato un uomo che conobbe il celebre street artist Banksy alla fine degli anni Novanta e possiede alcune sue fotografie. Banksy ha sempre tenuto nascosta la sua identità. Le immagini sono state pubblicate sul sito di BBC News, ma col volto di Banksy oscurato, come richiesto da Peter de Boer, l’uomo intervistato. Alla fine degli anni Novanta De Boer lavorava in un centro di aggregazione giovanile nel caseggiato popolare di Lawrence Weston: assoldò vari street artist della città, tra cui Banksy, per fare graffiti insieme a un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 16 anni all’interno del centro.

Le fotografie si vedono anche in un video che BBC Bristol ha diffuso sui social.

«Era molto gentile», ha raccontato De Boer, ricordando che Banksy fu pagato 50 sterline. Oggi i graffiti che Banksy fece coi ragazzi non si possono più vedere perché le pareti su cui furono fatti vennero tinteggiate più volte.