I nove gol della partita di Champions fra Barcellona e Newcastle, finita 7-2

Mercoledì si è giocato il ritorno degli ottavi di finale della Champions League maschile di calcio: il Barcellona ha vinto 7-2 contro il Newcastle, un risultato notevole per il numero dei gol segnati, nove, e per la larga sconfitta della squadra inglese. In questa edizione della Champions League sono state molte le partite con molti gol segnati, sia nella fase dei gironi che in quella a eliminazione diretta (martedì i portoghesi dello Sporting Lisbona avevano segnato cinque gol ai norvegesi del Bodø/Glimt).

Nella prima fase, quella dei gironi, nei primi posti in classifica c’erano molte squadre della Premier League, il campionato inglese, il più ricco e competitivo d’Europa. Negli ottavi di finale però sono già state eliminate Manchester City e Chelsea, oltre al Newcastle.

Durante la partita di mercoledì è anche uscito per infortunio Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana, che giovedì prossimo giocherà la prima gara degli spareggi per cercare la qualificazione ai Mondiali di quest’estate. Non si sa al momento quanto sia grave il suo infortunio.