Barack Obama dice che gli alieni esistono

L’ex presidente statunitense Barack Obama ha fatto una lunga intervista con lo youtuber e podcaster Brian Tyler Cohen, finita poi nel suo videopodcast No Lie with Brian Tyler Cohen. Tra le molte cose hanno parlato brevemente anche degli alieni. Tyler Cohen ha chiesto a Obama se esistano, e lui ha risposto: «Esistono, ma io non li ho visti». Ha poi precisato che non sono nell’Area 51, la base militare nel deserto del Nevada che secondo molte teorie del complotto custodirebbe le prove dell’esistenza di esseri extraterrestri intelligenti.

Nell’Area 51 «non c’è alcuna struttura sotterranea» dove sarebbero tenuti gli alieni, dice Obama, «a meno che non ci sia un enorme complotto che viene nascosto al presidente degli Stati Uniti».

Subito dopo Tyler Cohen ha cambiato argomento e ha chiesto a Obama quale fosse la prima cosa che aveva voluto sapere dopo essere diventato presidente. Obama ha risposto: «Dove sono gli alieni!». I due hanno fatto qualche risata, ma poi l’intervistatore ha cambiato di nuovo argomento.

Il fatto che Tyler Cohen non abbia insistito con altre domande è un po’ sorprendente, dato che intorno all’argomento degli “alieni”, o comunque della possibile esistenza di forme di vita extraterrestri, c’è enorme interesse e raramente i politici si mostrano disposti a parlarne, soprattutto quelli di così alto livello. Lo stanno notando anche vari utenti sui social.