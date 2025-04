Una scena nel film di “Minecraft” sta causando reazioni scomposte tra gli spettatori

Diversi cinema del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno chiesto al pubblico di Un film Minecraft, l’adattamento cinematografico del videogioco più venduto di tutti i tempi, di comportarsi bene. Hanno chiesto agli spettatori di non disturbare la proiezione, altrimenti saranno espulsi: da quando il film è uscito al cinema, lo scorso 3 aprile, capita infatti spesso che le persone presenti in sala, soprattutto adolescenti, disturbino la proiezione urlando, lanciando popcorn e rovesciando bevande.

Succede in un momento specifico del film, ossia quando Jack Black pronuncia con una certa teatralità la frase «Chicken jockey!» dopo aver visto uno dei personaggi più rari del videogioco: un chicken jockey, per l’appunto, ossia un cucciolo di zombie che cavalca un pollo. La tendenza a reagire in maniera sguaiata in quel preciso momento è diventata virale sui social, in particolare su TikTok, apparentemente senza un particolare motivo, ed è stata replicata da molti utenti.

In realtà, tra gli appassionati il momento del «Chicken jockey!» era diventato un tormentone già prima dell’uscita del film: a febbraio, quando erano usciti i primi trailer, erano circolati diversi meme che riprendevano il momento in cui Black pronunciava quella frase.