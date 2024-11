Il cast degli Avengers si è radunato per fare un endorsement a Kamala Harris

L’attore statunitense Mark Ruffalo ha condiviso sul suo profilo X un video in cui alcuni dei principali attori e attrici dei film sugli Avengers, i supereroi protagonisti di una fortunatissima saga della Marvel, fanno una specie di endorsement collettivo a Kamala Harris, la candidata Democratica alla presidenza degli Stati Uniti. Nel video si vedono tra gli altri Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. e Don Cheadle che parlano dell’importanza del voto in una videochiamata con lo stesso Ruffalo: assieme a Chris Evans, Paul Bettany e Danai Gurira, poi, cercano di trovare uno slogan adatto a Harris, alla fine concordando su «down with democracy», che si può rendere come “dalla parte della democrazia”.

