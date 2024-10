Le auto accatastate in una strada dopo l’alluvione in Spagna

La sera di martedì, nel sudest della Spagna, ci sono state gravi alluvioni che hanno causato danni e decine di morti, soprattutto a Valencia e nei comuni vicini. Molte strade sono state inondate dall’acqua, che è entrata negli edifici e ha trascinato via automobili e cassonetti: mercoledì gli abitanti della zona hanno trovato alcune vie completamente ostruite dalle macchine e dai detriti. In alcuni casi decine di auto erano accatastate le une sulle altre, a volte ribaltate o con i vetri sfondati.

Questa è una delle foto che sono circolate molto sui social nelle ultime ore, scattata in via Gómez Ferrer, fra i comuni di Sedaví e Alfafar, alla periferia sud di Valencia: non è stato però possibile risalire al suo autore. I due paesi sono stati pesantemente allagati dall’esondazione del torrente Poyo, mentre il centro è stato risparmiato grazie all’ampio canale in cui scorre il fiume Turia, scavato per contenere una portata molto alta e realizzato dopo una grave alluvione nel 1957.

– Leggi anche: L’allerta a Valencia è stata data troppo tardi?