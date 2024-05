L’atterraggio senza ruote di un aereo con un guasto al carrello, in Australia

Lunedì a causa di un guasto al carrello un piccolo aereo è dovuto atterrare senza ruote a Newcastle, vicino a Sydney, in Australia, toccando la pista di atterraggio con la parte inferiore della fusoliera. La manovra, piuttosto rischiosa, è stata eseguita molto bene dal pilota: i video mostrano l’aereo toccare terra in modo relativamente delicato e strisciare sulla pista per alcune centinaia di metri prima di fermarsi, sbandando leggermente. Il cosiddetto belly landing (atterraggio “di pancia”) causa solitamente grossi danni all’aereo e comporta il rischio che si capovolga, prenda fuoco o si disintegri.

Il piccolo aereo aveva a bordo tre persone, incluso il pilota, e ha volato in tondo per diverse ore attorno all’aeroporto di Newcastle, da cui era partito, mentre il pilota cercava di risolvere il problema con l’aiuto del personale di terra dell’aeroporto. Tutte e tre le persone sono uscite autonomamente e illese, ma un passeggero è stato male poco prima dell’atterraggio, cosa che ha ritardato ulteriormente le operazioni. L’aeroporto è rimasto chiuso durante tutta l’operazione.

