L’arena di MMA in costruzione attaccata alla Casa Bianca per gli 80 anni di Trump

Nel giardino sud della Casa Bianca sono in corso i lavori di allestimento di un’arena temporanea di MMA (arti marziali miste) dove il 14 giugno, giorno dell’80esimo compleanno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si terrà un evento con dei combattimenti. La celebrazione si inserisce in una serie di eventi organizzati in occasione del 250esimo anniversario della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, avvenuta il 4 luglio 1776.

L’arena in costruzione prevede un ring ottagonale, un doppio arco con i colori della bandiera statunitense e una zona per una banda musicale. I posti a sedere saranno circa 5.000. Presso The Ellipse, il parco a forma di ellisse che si trova a sud della Casa Bianca, sarà allestita una zona in cui circa 85mila persone potranno seguire l’evento tramite alcuni maxischermi.

Trump parla da tempo di ospitare scontri di MMA nel giardino della Casa Bianca. L’idea è stata resa possibile anche dalla sua amicizia con Dana White, il presidente di Ultimate Fighting Championship (UFC), la più importante organizzazione di MMA al mondo.