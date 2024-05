Il video di Angelina Mango che canta “Imagine” di John Lennon

Venerdì pomeriggio Angelina Mango, la cantante vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo che ora rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha pubblicato su X un video di circa cinque minuti in cui canta “Imagine” di John Lennon nel backstage del festival, che è in corso in questi giorni nella città svedese di Malmö. Il video è accompagnato dalla didascalia: «Ciao a tutti. Oggi, ancora una volta, voglio che sia soltanto la musica a parlare. E questo è il messaggio più forte che posso condividere». Mango non ha specificato a cosa si riferisse, ma è probabile che abbia voluto mandare un messaggio di pace legato alla guerra nella Striscia di Gaza, in cui sono stati uccisi finora circa 35mila palestinesi, in gran parte civili.

Sempre venerdì a Malmö si sono tenute delle grosse proteste contro il fatto che Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision, sia arrivata in finale. La stessa partecipazione di Israele all’evento è da mesi molto discussa proprio a causa della guerra in corso da mesi nella Striscia.

“Imagine” è una canzone storicamente associata a messaggi di pace: il testo chiede di immaginare che non esistano confini tra i paesi e che le persone non abbiano più ragioni per combattere tra loro.