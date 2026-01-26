All’estrema destra britannica piace molto questo personaggio di un videogioco contro l’estrema destra

Nel Regno Unito il personaggio di un videogioco creato per sensibilizzare gli adolescenti sui pericoli dell’estremismo di destra ha fatto il giro, diventando molto popolare proprio tra quegli estremisti.

Il personaggio in questione è Amelia, che ha le sembianze di una studentessa britannica, i capelli viola e porta con sé la bandiera del Regno Unito. Era stata inserita nel videogioco Pathways: Navigating Gaming, The Internet and Extremism, usato da alcune scuole dello Yorkshire (una regione nel nord dell’Inghilterra) e finanziato anche dal ministero dell’Interno britannico. Vari utenti di internet, e soprattutto del social X, se ne sono però appropriati: con l’intelligenza artificiale hanno creato video e meme in cui Amelia diffonde messaggi razzisti e xenofobi.

In alcuni di questi video Amelia dice di amare alcune tradizioni britanniche, come bere il té o mangiare fish and chips al pub, in altri ripete messaggi di propaganda contro l’immigrazione. In uno la ragazza viene sgridata da una persona musulmana, che è rappresentata con abiti sporchi, dopo aver detto che le piace mangiare le salsicce di maiale (il maiale è un alimento vietato nella religione islamica).

La diffusione di contenuti di questo tipo è la dimostrazione di come un personaggio creato per fini educativi possa essere manipolato da una community online per diffondere messaggi di odio e razzisti, e di quanto sia poi difficile bloccare o ridurre questa deriva estremista del personaggio. È anche un ulteriore esempio di come i software di intelligenza artificiale possano essere usati a fini propagandistici.

Il personaggio di Amelia è diventato talmente popolare online che è stata creata anche una criptovaluta specifica, chiamata “Amelia la patriota”. È stata condivisa sui social anche da Elon Musk, il miliardario proprietario tra le altre cose di X, Tesla e SpaceX.