Un tennista ha provato a lanciare la sua racchetta per fare punto (no, non si può fare)

Mercoledì agli Open di tennis del Canada c’è stato un insolito scambio nel match point fra il tennista kazako Alexander Bublik e quello statunitense Ben Shelton. Bublik era in fondo al campo, e per rispondere a un tiro particolarmente corto di Shelton è corso vicino alla rete. Non riuscendo a colpire direttamente la pallina, ha lanciato in avanti la racchetta: la pallina vi è effettivamente rimbalzata sopra, ed è finita nella metà di campo di Shelton. Lo scambio è stato così insolito e sorprendente che dopo un momento di incredulità i due giocatori si sono sorrisi e abbracciati attraverso la rete (i due peraltro giocano assieme nel doppio). Il punto comunque non è stato assegnato a Bublik, dato che secondo il regolamento la racchetta deve rimanere in mano al tennista: è andato a Shelton, che ha quindi vinto la partita.