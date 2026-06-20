Le prime foto dell’Agnus Dei realizzato dall’artista italiano Andrea Mastrovito nella torre più alta della Sagrada Familia

La pagina ufficiale della Sagrada Familia di Barcellona ha pubblicato su Instagram le prime foto della scultura collocata nel punto più alto della basilica progettata da Antoni Gaudí. La scultura si intitola Gv 1,29 ed è stata realizzata dall’artista italiano Andrea Mastrovito: rappresenta l’Agnus Dei, l’agnello che nell’iconografia cristiana è simbolo di Gesù Cristo, ed è posizionata sopra l’altare, al centro della croce in cima alla torre di Gesù, a 172 metri d’altezza.

Gaudí aveva immaginato ogni dettaglio della croce sulla sommità, lasciando però libertà sulla scelta dell’artista che avrebbe scolpito l’agnello al centro. Mastrovito aveva raccontato al Post di essersi ispirato alle teorie dell’astrofisica per la forma a iperboloide che racchiude l’agnello: l’opera è fatta di migliaia di schegge di vetro, ciascuna a simboleggiare una sofferenza umana, ed è inserita in raggi luminosi intrecciati.

L’agnello è poco più grande di uno vero, con il capo rivolto all’indietro e verso il basso, secondo Mastrovito a rappresentare lo «sguardo nostalgico di Cristo verso l’umanità». È circondato da raggi lunghi circa tre metri rivestiti in foglia d’oro, che incrociandosi formano l’iperboloide. Dentro ogni raggio ci sono luci a led che illuminano alcune citazioni della Bibbia incise, scelte insieme ai teologi che collaborano con gli architetti della basilica. Grazie ad alcuni elementi rivestiti di fosforo, l’Agnus Dei brilla di luce propria ed è visibile anche dall’esterno.

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