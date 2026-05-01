Il video di un uomo israeliano che aggredisce una suora a Gerusalemme

Una suora francese è stata aggredita in pieno giorno da un uomo nella zona est di Gerusalemme, all’interno della cosiddetta Città Vecchia, mentre stava passeggiando vicino al Cenacolo, luogo considerato sacro sia dai cristiani che dagli ebrei. L’aggressione è avvenuta mercoledì, ma il video è stato ampiamente ripreso e commentato dalla stampa israeliana soltanto nelle ultime ore.

L’uomo ha attaccato la suora alle spalle, l’ha spinta con forza contro il marciapiede facendole sbattere la testa, e poi ha continuato a prenderla a calci mentre era a terra, procurandole un grosso livido sul volto. L’aggressore è un uomo di 36 anni, arrestato martedì subito dopo l’evento. Fonti palestinesi e alcuni media internazionali lo hanno descritto come un colono israeliano, ma la polizia non l’ha confermato.

Un portavoce dell’Università Ebraica di Gerusalemme ha detto alla testata Middle East Eye che l’attacco non è un episodio isolato, ma «parte di un quadro di crescente ostilità nei confronti della comunità cristiana e dei suoi simboli». A marzo la polizia israeliana aveva impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e ad altri membri del clero di celebrare la messa della Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro.

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