Un modello di intelligenza artificiale di Meta ha attaccato i sistemi di un’altra azienda: non è la prima volta che succede

Un modello di intelligenza artificiale di Meta, la società che possiede fra le altre cose Facebook e Instagram, ha attaccato i sistemi di un’azienda mentre stava conducendo un test di cybersicurezza. Quanto accaduto è molto simile ai casi emersi nelle scorse settimane che hanno coinvolto Anthropic e OpenAI, i cui modelli avevano tentato di compromettere i sistemi di altre aziende.

Un portavoce di Meta ha spiegato che c’è stato un «errore di configurazione» da parte di Irregular, società indipendente che conduce i test per conto di Meta e di Anthropic, che ha permesso a uno dei modelli di accedere a internet e di attaccare un’altra azienda. Meta ha aggiunto che sta ancora svolgendo verifiche interne per capire le cause dell’episodio e che quando avrà informazioni più dettagliate sulle dinamiche dell’accaduto le pubblicherà. Irregular ha detto a BBC che sta preparando un rapporto per spiegare come eseguire in modo sicuro i test di sicurezza informatica in cui sono coinvolti dei modelli di intelligenza artificiale.

Per il momento questi attacchi non hanno avuto conseguenze gravi. Gli episodi, però, sono stati usati come esempi per segnalare la pericolosità degli agenti, cioè sistemi costruiti per svolgere compiti in autonomia utilizzando modelli di AI.

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