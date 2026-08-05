Quattro uomini sono stati accoltellati in centro a Londra: una donna è stata arrestata

Quattro uomini sono stati accoltellati nel centro di Londra. Una donna è stata arrestata, ed è sospettata di aggressione e detenzione di armi. La polizia della città ha detto di ritenere che le cause siano legate a un problema di salute mentale della donna, e non al terrorismo, e di aver recuperato un paio di forbici con cui si ritiene sia stato compiuto l’accoltellamento. Gli uomini hanno fra i 34 e i 52 anni e sono stati portati in ospedale.

L’accoltellamento è avvenuto in Endell Street, nel quartiere di Covent Garden, a poche centinaia di metri da alcuni dei posti più visitati di Londra, come il British Museum. Un elicottero per i soccorsi è atterrato a Trafalgar Square, una delle piazze più frequentate della zona, ma non è stato usato per il trasporto dei feriti.