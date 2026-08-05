Tre centri commerciali nella periferia sud di Milano sono stati evacuati per un allarme bomba

Nel pomeriggio di mercoledì tre centri commerciali nella periferia di Milano sono stati evacuati per un allarme bomba. Sono il Fiordaliso a Rozzano, Scalo Milano a Locate Triulzi e le Cupole a San Giuliano Milanese, tutti e tre a sud della città. Verso le 16 hanno fatto uscire clienti e dipendenti, dopo che le rispettive direzioni avevano ricevuto una email in cui si avvisava della presenza di una bomba. Sul posto sono arrivati gli artificieri e i centri commerciali sono stati chiusi: i siti di Fiordaliso e Scalo Milano non indicano ancora la data di riapertura.