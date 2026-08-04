La Russia sta espandendo la sua “flotta fantasma” di navi metaniere per aggirare le sanzioni sul gas naturale

La Russia sta espandendo la sua “flotta fantasma” di navi metaniere, cioè navi utilizzate per trasportare gas naturale liquefatto (GNL): negli ultimi sei mesi ne ha acquistate almeno otto di seconda mano (secondo i dati raccolti dalla società Windward), portando la flotta totale a 25 imbarcazioni. Lo sta facendo soprattutto per contrastare il divieto di importare GNL russo nell’Unione Europea, che entrerà pienamente in vigore nel 2027 ed è stato imposto per evitare che la Russia utilizzi gli introiti del commercio di GNL per finanziare l’invasione dell’Ucraina.

Una “flotta fantasma” è un insieme di navi usate per trasportare e vendere petrolio o gas naturale aggirando le sanzioni internazionali, in modo ben poco trasparente: operano tramite una rete di imbarcazioni, società finanziarie e assicurative create appositamente per rendere complesso tracciare proprietà, rotte e carichi delle navi. Rispetto al petrolio, il trasporto di GNL è molto più difficile e costoso perché è necessario mantenere il gas allo stato liquido a -162 °C. Sono quindi necessari sistemi di contenimento complessi e le navi possono costare centinaia di milioni di euro. Gli impianti russi che producono GNL sono peraltro per la maggior parte nell’Artico e quindi è necessario che le navi metaniere abbiano scafi rinforzati per proteggersi dal ghiaccio.

La Russia ha però necessità di acquistarle perché sta avendo difficoltà a costruirle: la società francese GTT, che controlla una quota quasi monopolistica dei sistemi di contenimento del gas, ha sospeso i contratti con la Russia a causa delle sanzioni.