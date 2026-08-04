È morta una persona migrante che si trovava in un centro di detenzione gestito dall’ICE nel New Jersey

È morto Edwin Lopez-Cornejo, una persona migrante proveniente da El Salvador, che si trovava nel centro di detenzione di Delaney Hall, a Newark, nel New Jersey. La struttura è gestita dall’ICE, la discussa agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa delle frontiere e dell’immigrazione e che è diventata il principale strumento con cui il governo porta avanti le sue politiche anti-immigrati. Lopez-Cornejo aveva 41 anni e al momento le cause della sua morte non sono note. È morto all’ospedale universitario di Newark, dove era stato trasferito per essere essere assistito.

Il centro di Delaney Hall è stato coinvolto più volte in discussioni per il modo in cui sono trattate le persone che si trovano lì. Lopez-Cornejo è la seconda persona che vi muore negli ultimi otto mesi. La struttura era stata riaperta lo scorso anno nell’ambito delle politiche volute dal presidente statunitense Donald Trump per inasprire la gestione dell’immigrazione.

L’ICE ha detto che Lopez-Cornejo era stato arrestato il 18 giugno nel New Jersey, dopo essere entrato illegalmente nel paese, ed era stato portato al Delaney Hall in attesa di essere espulso. Era la seconda volta che Lopez-Cornejo entrava irregolarmente negli Stati Uniti: la prima volta fu nel 2006 quando fu espulso qualche mese dopo.