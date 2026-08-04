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In Austria è stata registrata la temperatura più alta di sempre nel paese: 40,8 °C

Un cocchiere rinfresca i cavalli della sua carrozza, a Vienna il 27 luglio 2026 (AP Photo/Heinz-Peter Bader)
Un cocchiere rinfresca i cavalli della sua carrozza, a Vienna il 27 luglio 2026 (AP Photo/Heinz-Peter Bader)

In Austria è stato battuto il record di temperatura segnato nel 2013. Martedì nel quartiere Stammersdorf della capitale Vienna sono stati misurati 40,8 °C. Il precedente record era di 40,5 °C, misurati tredici anni fa nella cittadina di Bad Deutsch-Altenburg, una quarantina di chilometri più a est. La temperatura elevata è dovuta a un sistema di alta pressione e alla presenza di aria calda proveniente dai tropici, che hanno causato un’ondata di calore particolarmente intensa nell’Austria orientale. Il picco delle temperature è previsto fra martedì e mercoledì.

– Leggi anche: Non è solo un’impressione: col caldo aumenta il nervosismo

Tag: austria-caldo

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