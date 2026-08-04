A Cuba la corrente elettrica è parzialmente tornata dopo quasi due giorni di blackout

In molte zone di Cuba è tornata la corrente elettrica dopo che l’isola era rimasta senza elettricità per quasi due giorni a causa di un collasso della rete. L’Unión Eléctrica, l’azienda pubblica che gestisce l’elettricità, ha detto che nella tarda mattinata di martedì il sistema elettrico nazionale è stato ripristinato, e attraverso i suoi canali social sta comunicando i progressivi collegamenti delle varie centrali. Alcune aree del paese, però, sono ancora senza corrente.

A Cuba i blackout sono molto frequenti, e sono dovuti soprattutto al pessimo stato delle infrastrutture. La situazione è peggiorata da gennaio, cioè da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inasprito le misure dell’embargo in corso da decenni bloccando l’arrivo del petrolio a Cuba, che serve anche ad alimentare le centrali elettriche. Le interruzioni di corrente stanno rendendo difficile la vita dei quasi 10 milioni di abitanti dell’isola, già costretti a far fronte a una crisi economica che dura da anni.

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