In tutta Cuba manca la corrente elettrica a causa di un blackout generalizzato: era già successo tre volte a luglio

Domenica sera la rete elettrica di Cuba è nuovamente collassata, e su tutta l’isola manca l’elettricità. Lo ha fatto sapere l’Unión Eléctrica, l’azienda pubblica che la gestisce, senza fornire altri dettagli sulle cause. Il ministero dell’Energia cubano ha detto di aver attivato i protocolli per il ripristino del servizio e ha annunciato di aver riacceso due impianti per la produzione di energia elettrica vicini alla capitale L’Avana.

I blackout a Cuba sono sempre più frequenti (solo a luglio ce ne erano stati tre) e stanno rendendo la vita sempre più difficile per i circa 10 milioni di abitanti dell’isola. La rete elettrica cubana è in gran parte fatiscente e le cose sono diventate molto più complicate negli ultimi mesi a causa delle forti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da gennaio ha vietato agli altri stati di vendere carburante a Cuba, minacciandoli con i dazi. Per affrontare questa crisi, a luglio il parlamento cubano ha approvato un insieme di riforme proposte dal governo che, tra le altre cose, avviano l’apertura del settore energetico a investimenti esteri e autorizzano circa 200 imprese private alla distribuzione all’ingrosso di carburante.