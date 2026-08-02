L’Ungheria ha dovuto spegnere la sua unica centrale nucleare a causa della siccità del fiume Danubio

L’Ungheria ha dovuto spegnere temporaneamente la sua unica centrale nucleare, a Paks, perché il livello del fiume Danubio è troppo basso. L’acqua del Danubio viene utilizzata dalla centrale per raffreddare la struttura, ma a causa di una forte siccità il livello è ora insufficiente. Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha detto che due dei tre reattori della centrale sono stati spenti domenica mattina, e che l’ultimo lo sarà nel corso della giornata.

È la prima volta da quando è in attività che la centrale viene spenta: da sola, fornisce il 40 per cento del fabbisogno di elettricità dell’Ungheria. Non è chiaro come il paese otterrà ora l’energia che le serve, visto che la carenza è generalizzata: la confinante Romania ha da poco messo in allarme tutto il suo settore energetico dopo essere stata costretta a ridurre la produzione energetica nella sua unica centrale nucleare.