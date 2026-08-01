È morto a 80 anni Vincent Pastore, il Salvatore Bonpensiero dei “Soprano”

È morto a 80 anni Vincent Pastore, attore italoamericano noto per aver interpretato il personaggio di Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero nei Soprano, la pluripremiata serie televisiva di gangster creata da David Chase e prodotta da HBO. Bonpensiero è stato trovato nella sua casa del Bronx da un vicino: la rivista specializzata Deadline ha scritto che non dava notizie ai familiari da tre giorni. Le cause della morte non sono ancora note.

(In aggiornamento)