Per domani è previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 11 città e per sabato in 19

Per venerdì 31 luglio il ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 11 città italiane (il cosiddetto “bollino rosso”): Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Quelle con “bollino arancione”, ovvero il terzo di quattro livelli di allerta, saranno invece 12.

Sabato le condizioni saranno ancora più difficili poiché le città con il massimo livello di allerta saranno 19: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Le città con “bollino arancione” saranno cinque.

“Bollino rosso” è come viene informalmente chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala che le alte temperature possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane.

“Bollino arancione” indica invece una circostanza meno rischiosa in cui le temperature alte possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, come anziani, bambini e persone con malattie croniche.