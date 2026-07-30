C’è un incendio alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi

C’è un incendio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, a Milano. È stato chiuso il binario 20 della stazione, vicino a dov’è iniziato l’incendio, ed è stato chiuso temporaneamente al traffico il cavalcavia stradale Bussa, che passa sopra i binari: la stazione invece è rimasta aperta, ma sono stati annunciati ritardi fino a 60 minuti per i treni che passano da lì.

I vigili del fuoco sono intervenuti lì e in via Pepe, a ridosso della stazione: video diffusi sui social mostrano del fumo provenire da un’autorimessa nella via.