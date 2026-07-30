La Ferrari elettrica Luce ha già raggiunto gli obiettivi di vendita del 2026, secondo il Financial Times

Il Financial Times scrive, sulla base di proprie fonti nell’azienda, che Ferrari ha già raggiunto gli obiettivi di vendita per il 2026 di Luce, il suo primo modello elettrico che era stato criticato, anche dagli appassionati, per il design molto diverso da quello tradizionale. Ferrari non aveva reso pubblici gli obiettivi di vendita, ma al Financial Times risulta che fossero di 500 auto per quest’anno e che siano stati raggiunti a luglio, circa due mesi dopo la presentazione della nuova macchina.

La Ferrari Luce costa almeno 550mila euro, e aveva suscitato molti dubbi e critiche sia per il design, come spesso succede con i nuovi modelli, sia perché in genere la tecnologia elettrica è considerata con diffidenza da una parte degli appassionati di auto sportive di lusso, tradizionalmente equipaggiate con motori a combustione interna potenti e rumorosi. Giovedì è previsto un aggiornamento di Ferrari sulle vendite, in cui l’azienda potrebbe confermare quanto anticipato dal Financial Times.