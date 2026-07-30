Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione alla società Caronte & Tourist perché non è stato dimostrato l’abuso di posizione dominante

Il Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa italiana, ha annullato la sanzione da 3,7 milioni di euro inflitta alla società di traghetti Caronte & Tourist per abuso di posizione dominante nel 2022 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La decisione ribalta la sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, che aveva respinto il ricorso e confermato la tesi dell’AGCM secondo cui l’azienda imponeva prezzi eccessivi per i suoi servizi che permettono di attraversare lo stretto di Messina.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’AGCM non ha provato in modo sufficientemente attendibile che la società abbia commesso un abuso di posizione dominante né per quanto riguarda i prezzi applicati né riguardo al fatto che quest’ultima abbia creato delle condizioni che impedivano ad altre società di offrire servizi simili. Inoltre, il Consiglio di Stato ha giudicato irragionevole il tempo necessario all’AGCM per la preistruttoria, che è durata 855 giorni. I giudici hanno anche condannato l’AGCM a rimborsare all’azienda le spese processuali, quantificate in 6mila euro.