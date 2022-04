L’Antitrust ha multato la società di traghetti Caronte & Tourist per 3,7 milioni di euro a causa dei prezzi eccessivi per l’attraversamento dello stretto di Messina

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – conosciuta anche come “Antitrust” – ha multato la società di traghetti Caronte & Tourist per 3,7 milioni di euro per aver sfruttato la sua posizione dominante sul mercato imponendo prezzi eccessivi per l’attraversamento dello stretto di Messina.

La Caronte & Tourist è una compagnia privata nata nel 2003 dalla fusione di due società di trasporti marittimi, la calabrese Caronte e la siciliana Tourist Ferry Boat, e che opera da anni in una condizione di sostanziale monopolio nello stretto di Messina. Secondo l’Antitrust, «le tariffe applicate dalla società ai passeggeri muniti di auto risultano sproporzionate rispetto ai costi sostenuti» e che questa sproporzione è irragionevole anche «rispetto al valore economico del servizio reso»: l’Antitrust ha evidenziato come Caronte & Tourist applichi «tariffe molto più elevate rispetto agli operatori attivi su rotte comparabili, che peraltro offrono servizi decisamente più evoluti».

La società ha risposto che le tariffe «hanno fin qui garantito la sostenibilità economica di un servizio che storicamente assicura collegamenti frequenti, rapidi, puntuali, h24 e in ogni condizione meteomarina» e che i prezzi sono stati mantenuti «sostanzialmente costanti negli ultimi 40 anni».