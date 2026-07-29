Il Milan ha smentito la notizia della morte di Franco Baresi, diffusa da alcuni giornali

Il Milan ha smentito la notizia della morte del calciatore Franco Baresi, storico capitano del Milan e della nazionale italiana, che mercoledì sera è stata diffusa da alcuni giornali. «Franco sta affrontando un momento delicato», si legge nel post, «e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia».

La notizia è stata pubblicata tra gli altri da Libero e da Tuttosport (non è chiaro chi l’abbia pubblicata per primo). Alcuni articoli online sono poi stati rimossi dopo la smentita del Milan. Anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso milanista, aveva pubblicato su X una dedica a Baresi, in un post che poi ha cancellato.

Nell’agosto del 2025 Baresi si era sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo polmonare, cioè una piccola area di tessuto dei polmoni con una densità maggiore, ed era poi entrato in una fase di convalescenza e recupero.