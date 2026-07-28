Il Ciad lascerà la Corte penale internazionale

Il governo del Ciad ha annunciato l’uscita del paese dalla Corte penale internazionale (CPI), il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

È il quarto paese africano ad annunciare l’uscita dalla CPI dopo Burkina Faso, Mali e Niger, guidati come il Ciad da una giunta militare. I loro governi accusano la CPI di essere uno strumento nelle mani dei paesi occidentali per colpire quelli africani: la critica è legata al fatto che i primi casi aperti dalla CPI hanno riguardato quasi esclusivamente paesi africani.

La CPI ha respinto queste accuse, ribadendo che alcune delle prime indagini furono avviate su richiesta degli stessi governi africani, come nel caso dell’Uganda e della Repubblica Democratica del Congo, che chiesero l’intervento della Corte per perseguire i responsabili dei conflitti interni. Secondo la Corte la concentrazione iniziale di indagini su paesi africani rifletteva solamente i casi che le erano stati sottoposti.