È stata emessa un’allerta tsunami per la parte sudoccidentale del Giappone dopo un terremoto di magnitudo 7.1

Martedì è stata emessa un’allerta tsunami per la parte sudoccidentale del Giappone a seguito di un terremoto di magnitudo 7.1. L’ipocentro è stato rilevato a 10 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato registrato una decina di chilometri a sud della città di Kumamoto, sull’isola di Kyushu. Il terremoto si è verificato intorno alle 16:30 locali (le 9:30 in Italia).

L’allerta tsunami riguarda il mare di Ariake e quello di Yatsushiro, che si trovano all’interno di due baie nella parte occidentale dell’isola di Kyushu. Sono stati segnalati edifici crollati o parzialmente crollati nella zona di Kumamoto, e circa 40mila case rimaste senza elettricità nell’isola di Kyushu. Il governo giapponese ha riferito di diversi feriti, senza fornire ancora un numero definitivo.