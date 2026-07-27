Una copia pirata dell’“Odissea” di Christopher Nolan è stata pubblicata su X per poche ore

Sabato una copia pirata in alta definizione di Odissea, l’attesissimo film di Christopher Nolan uscito il 16 luglio al cinema, è stata diffusa su X, raggiungendo più di 3 milioni di visualizzazioni prima della rimozione, avvenuta qualche ora dopo la pubblicazione (il film ne dura quasi tre). L’identità dell’account che ha diffuso il file non è stata confermata. La testata specializzata Variety ha scritto di aver visto il film pubblicato perché alle 14:25 di sabato (le 23:25 in Italia) un utente su X aveva segnalato il post che lo conteneva. L’account che l’aveva pubblicato è poi stato sospeso. È probabile che, durante il breve periodo in cui è rimasta disponibile online, la copia sia stata scaricata da vari utenti.

Come spesso accade con i film di Nolan Odissea sta ottenendo incassi straordinari e riscontri di critica perlopiù ottimi, ed è probabile che rimarrà nei cinema ancora diverse settimane. Elon Musk, proprietario di X, non ha commentato l’accaduto. Da prima che il film uscisse però aveva più volte criticato Nolan per le sue scelte di casting (in particolare per aver scelto un’attrice nera, Lupita Nyong’o, per i ruoli di Elena e Clitemnestra) e aveva detto che avrebbe realizzato una trasposizione «storicamente accurata» dell’Odissea usando Grok, il suo chatbot di intelligenza artificiale.

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