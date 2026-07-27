La figlia di Kim Jong Un ha partecipato a un’altra importante cerimonia pubblica, un nuovo segnale che potrebbe essere la sua erede

Lunedì l’agenzia di stampa di stato nord coreana KCNA, controllata dal regime, ha mostrato che il dittatore Kim Jong Un ha celebrato l’anniversario dell’armistizio con la Corea del Sud assieme alla figlia, Kim Ju Ae. Non era mai successo prima che padre e figlia comparissero pubblicamente insieme in questo anniversario così importante, ed è un’ulteriore prova di quanto Kim Ju Ae sia diventata una figura centrale nel regime. Da tempo circolano speculazioni sul fatto che Kim Jong Un si starebbe preparando a nominarla ufficialmente come erede della dinastia.

Le festività del 27 luglio sono molto sentite in Corea del Nord, perché la propaganda del regime ha trasformato in una grande vittoria l’armistizio che nel 1953 mise fine alla guerra con la Corea del Sud. Le fotografie e i video diffusi dai media statali nordcoreani mostrano la figlia Kim Ju Ae camminare accanto al padre durante le visite e posizionata al centro degli schieramenti durante le cerimonie.

Di Kim Ju Ae si sa pochissimo e nemmeno il suo nome o la sua età sono certi (si ritiene abbia 13 anni). Nessuno sapeva della sua esistenza fino al 2022, quando partecipò per la prima volta a un evento pubblico, accompagnando suo padre a un test per il lancio di un missile balistico intercontinentale. Nel corso del tempo, però, le apparizioni pubbliche di Kim Ju Ae sono diventate sempre più frequenti.

– Leggi anche: La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un