L’intelligence della Corea del Sud ritiene che Kim Jong Un abbia scelto la figlia Kim Ju Ae come erede alla guida del regime nordcoreano

La principale agenzia d’intelligence della Corea del Sud (NIS) ha detto che il dittatore nordcoreano Kim Jong Un avrebbe scelto la figlia Kim Ju Ae come sua erede alla guida del regime. È un’ipotesi di cui si parla sempre più insistentemente negli ultimi mesi, per l’aumento delle occasioni pubbliche e ufficiali in cui ha accompagnato il padre, e i servizi segreti sudcoreani di solito sono molto attendibili sul paese confinante. L’investitura però non c’è ancora stata formalmente in Corea del Nord e per questo è interessante la ricostruzione del NIS, che in passato era stato scettico sulla centralità della figura di Kim Ju Ae.

Il NIS lo ha comunicato a una commissione parlamentare; uno dei suoi membri, Lee Seong-kwen, ha detto che «finora avevamo descritto Kim Ju Ae come una persona in fase di formazione per diventare successore, ma ora riteniamo che sia entrata nella fase di successore designato». La Corea del Nord non ha confermato, ma la nuova analisi del NIS è stata fatta in vista del congresso del partito unico di cui Kim è leader, a marzo: un’occasione molto cerimoniale in cui la prominenza di Kim Ju Ae potrebbe venire confermata. L’analisi del NIS si basa inoltre sulla sua recente partecipazione a eventi militari e al viaggio del padre in Cina a settembre (il primo all’estero ufficiale).

Kim Ju Ae ha 13 anni e fu presentata formalmente dal padre nel 2022, quando ne aveva 9, in occasione dell’evento per il lancio di un missile balistico intercontinentale. Da quel momento l’ha seguito in molti eventi pubblici in Corea del Nord, sia militari sia diplomatici. Con il tempo ha acquisito un ruolo sempre più importante nelle manifestazioni pubbliche, e dal 2022 a oggi la sua figura è cambiata anche esteticamente: ha adottato un portamento più elegante e abiti più formali, ulteriori segnali del fatto che si stesse preparando ad assumere un ruolo di rilievo.

