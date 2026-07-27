Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco staranno aperti più a lungo la sera ad agosto

Sabato è stato annunciato che dal 1° agosto e per tutto il mese il Colosseo e il Pantheon a Roma, e il Castello Sforzesco a Milano rimarranno aperti più a lungo dell’orario abituale. In particolare, il Colosseo sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 19:45 alle 23:30; il Pantheon, tutti i giorni tranne il giovedì dalle 19:00 alle 23:00; il Castello Sforzesco tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:30.

L’iniziativa è una sperimentazione che ha l’obiettivo di gestire meglio i flussi dei visitatori, permettendo l’accesso ai monumenti in momenti della giornata meno caldi e più compatibili con gli orari lavorativi delle persone.