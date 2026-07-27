Porsche eliminerà altri 5mila posti di lavoro entro il 2035 per ridurre i costi

L’azienda tedesca di auto di lusso Porsche ha detto che eliminerà 5mila posti di lavoro entro il 2035 al fine di ridurre i costi. Si sommano ad altri licenziamenti già annunciati in precedenza, e che portano a 9.400 il numero di posti di lavoro che intende eliminare nei prossimi anni. Porsche ha in totale quasi 42mila dipendenti. La crisi di Porsche si inserisce nel più ampio contesto di crisi del gruppo di cui fa parte, Volkswagen, e dell’intero settore automobilistico europeo.

Le difficoltà sono legate all’aumento dei costi, alla difficoltà di adattarsi al passaggio alle auto elettriche e alla concorrenza. Porsche è in crisi soprattutto in Cina, storico mercato di riferimento ora in calo. La riduzione sarà ottenuta non sostituendo le persone che vanno in pensione o tramite dimissioni volontarie.

Prevede anche altre misure per tagliare i costi, tra cui il differimento fino al 2035 del 3,5 per cento dell’aumento di stipendio già concordato, mentre nel 2027 e nel 2028 anche i dirigenti di alto livello rinunceranno a una parte degli aumenti concordati. Sarà anche ridotto il bonus natalizio.