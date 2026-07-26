Oltre 715 mila persone sono state evacuate nel sud della Cina a causa del tifone Noul

Domenica un ciclone tropicale identificato come tifone Noul ha colpito le coste meridionali della Cina e Hong Kong, portando venti violenti e forti piogge. Oltre 715 mila persone sono state evacuate dalla provincia cinese di Guangdong, e centinaia di voli sono stati cancellati. Ci sono le allerte massime per gli allagamenti previsti nelle aree che il tifone attraverserà mentre si sposterà nelle province interne di Jiangxi e Hunan: ci si aspetta che perderà intensità fino a dissiparsi entro martedì.