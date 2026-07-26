Sabato l’Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar Caspio. L’Iran ha detto che un marinaio è morto e un altro è rimasto ferito, e che si trattava di una nave commerciale. Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto invece che trasportava un carico militare tra Russia e Iran. Non ci sono notizie su quanto sia stata danneggiata la nave.

Il governo iraniano ha convocato i rappresentanti diplomatici ucraini a Teheran, e ha discusso la questione al telefono con l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri Kaja Kallas. Fin dall’inizio della guerra, la Russia ha usato droni di produzione iraniana per bombardare l’Ucraina, che ha sviluppato infatti dei sistemi di difesa poi molto richiesti dai paesi del Golfo negli scorsi mesi.