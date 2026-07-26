Oggi tutti i principali quotidiani aprono con gli scontri avvenuti sabato nel tardo pomeriggio in Val di Susa tra alcuni manifestanti No TAV e le forze dell’ordine. L’altra notizia presente sulla maggior parte dei quotidiani è che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vorrebbe approvare un nuovo decreto sulle accise, ma per farlo deve capire come finanziarlo senza aumentare la spesa pubblica. Molti giornali tornano sulla storia di Abderrahim Fakir, l’uomo morto domenica scorsa a Bologna mentre era immobilizzato dalla polizia: è stato pubblicato un nuovo video che mostra come, quando Fakir era ormai morto, sotto alla sua testa ci fosse una chiazza di sangue.