La Nazionale femminile di pallavolo ha vinto la medaglia di bronzo alla Nations League, un torneo tra le migliori nazionali del mondo che si gioca ogni anno, battendo la Cina nella finale per il 3° e 4° posto. L’Italia, allenata da Julio Velasco, ha vinto il primo set, ha perso il secondo e ha poi vinto gli ultimi due, vincendo 3 a 1.

A vincere la Nations League è stata la Turchia, che ha battuto per 3 a 1 in finale il Brasile, che ieri aveva eliminato l’Italia. Nelle ultime quattro edizioni, l’Italia aveva vinto il torneo per tre volte.